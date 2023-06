Pato presta homenagem para ex-sogro Silvio Berlusconi

Outros nomes do futebol, como Carlo Ancelotti e Gianluigi Buffon, também se despediram do italiano que foi dono do Milan

Reprodução/Instagram/@pato Alexandre Pato foi genro de Silvio Berlusconi entre 2011 e 2013



O jogador Alexandre Pato utilizou as redes sociais para prestar condolências a Silvio Berlusconi, ex-premiê da Itália que morreu nesta segunda-feira, 12, aos 86 anos. O atleta brasileiro foi genro do italiano entre 2011 e 2013, quando namorou Barbara Berlusconi, filha do magnata. “Obrigado por tudo presidente”, escreveu o atacante, que foi um dos 26 brasileiros contratados por Berlusconi para o Milan, time que ele era dono. Além de Pato, outros nomes do futebol também prestaram homenagem para o italiano. O goleiro Gianluigi Buffon, um dos maiores ídolos da História do Milan, escreveu: “Hoje nos despedimos de Silvio Berlusconi, um presidente de futebol visionário, apaixonado e romântico. Ele transformou o Milan em uma potência mundial, conquistando o coração de milhões de torcedores. Seu legado no mundo do futebol será lembrado para sempre”. O Milan, time que Berlusconi comprou e que sob seu comando conquistou diversos títulos locais, três vezes a Copa dos Campeões e duas vezes o Mundial de Clubes – foram mais de 30 títulos em 31 anos – também deixou sua homenagem. “Profundamente triste, AC Milan lamenta o falecimento do inesquecível Silvio Berlusconi e deseja chegar à família, associados e amigos mais queridos para compartilhar nossas simpatias”, escreveu nas redes sociais. Carlo Ancelotti, atual treinado do Real Madrid e responsável por alguns dos títulos conquistados pelo Milan, também se manifestou. “A tristeza de hoje não apaga os momentos felizes que passamos juntos. Fico infinitamente grato ao presidente, mas acima de tudo a um homem irônico, leal, inteligente, sincero, fundamental na minha aventura primeiro como jogador de futebol e depois como treinador”, disse no Twitter.