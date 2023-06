Maior dirigente da história do Milan, Berlusconi encheu time de brasileiros e foi sogro de Alexandre Pato

Durante sua gestão, clube conquistou cinco edições da Liga dos Campeões e diversos outros títulos relevantes; ‘rossoneros’ homenagearam histórico presidente

Reprodução/ Twitter @acmilan Além das Ligas dos Campeões, o Milan venceu um Mundial de Clubes, três Copas Intercontinentais, cinco Supercopas da UEFA e oito títulos do Campeonato Italiano



Morreu nesta segunda-feira, 12, aos 86 anos o ex-primeiro ministro da Itália Silvio Berlusconi. O ex-premiê vinha acumulando uma série de internações nos últimos anos, incluindo Covid-19 e problemas cardíacos. O senador foi internado na última sexta-feira, 9. Além de sua carreira política, Berlusconi também ficou marcado pela história no Milan, clube do qual foi presidente por 31 anos, sendo um dos responsáveis por tornar a equipe rossonera uma das maiores do mundo. O premiê assumiu a presidência do clube em 1986, deixando o cargo apenas em 2017. Nesse período, a equipe conquistou todos os títulos possíveis no futebol. Os mais icônicos foram as cinco taças da Liga dos Campeões, vencidas nas temporadas 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07. A equipe italiana chegou a outras três finais durante a era Bersluconi. Além das Ligas dos Campeões, o Milan venceu um Mundial de Clubes, três Copas Intercontinentais, cinco Supercopas da UEFA e oito títulos do Campeonato Italiano.

Ainda durante sua presidência no clube, Berlusconi viveu um momento curioso quando foi sogro de um se seus jogadores. Na ocasião, o brasileiro Alexandre Pato estava namorando Barbara Berlusconi, filha do presidente do clube e então primeiro-ministro da Itália. O namoro durou 2 anos e meio e terminou em julho de 2013. Uma outra característica da gestão Berlusconi foi a presença de brasileiros no time. Muitos deles se tornaram grandes ídolos da equipe. Dentre eles, estão Cafu, Dida, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva. Nas redes sociais, o Milan lamentou a morte de Berlusconi, agradecendo ao ex-presidente do clube pela contribuição. “Para sempre parte da nossa história, eternamente nos corações e mentes de todos os Rossoneros”, escreveu uma das publicações.

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

Pictures that defined an era 🏆

History was made 📚 Le foto che hanno fatto la Storia pic.twitter.com/Anyko5AXh8 — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023