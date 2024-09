Paulinho, ídolo do Corinthians, anuncia aposentadoria do futebol

Meio-campista defendeu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e conquistou a Copa das Confederações em 2013

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO O meio-campista se despediu do Alvinegro na vitória de 3 a 0 sobre o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana



Aos 36 anos de idade, o meio-campista Paulinho, ídolo do Corinthians, anunciou na manhã deste domingo (8) a sua despdida do futebol, pendurando as chuteiras depois de mais de dez anos de carreira em solo nacional e internacional. O anúncio foi feito através de um vídeo no Instagram, onde é notável que o jogador se emociona bastante. Se apresentando e discorrendo um pouco sobre sua carreira, Paulinho recebeu diversos comentários de jogadores, incluindo do lendário Andrés Iniesta, ex-meio campista do Barcelona, Neymar, atacante do Al-Hilal da Arábia Saudita, e de Neto, também ídolo do clube alvinegro paulista. Considerado um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians, Paulinho conquistou quatro títulos com a camisa alvinegra: Brasileirão (2011), Copa Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Paulistão de (2013).

Ele estava sem clube desde que deixou o Corinthians, em maio deste ano. O meio-campista se despediu do Alvinegro na vitória de 3 a 0 sobre o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Paulinho defendeu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e conquistou a Copa das Confederações em 2013. Além do Corinthians, Paulinho defendeu clubes como Tottenham (Inglaterra), Barcelona (Espanha), Guanghzou (China), Al-Ahli (Arábia Saudita) e Bragantino.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho⚽⚽ (@paulinhop8)

Publicado por Marcelo Bamonte