Paulistão 2023 terá troféu em homenagem a Pelé

Flick FPF / Rodrigo Corsi Troféu atual dado ao vencedor do Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou uma série de homenagens a Pelé durante as competições da entidade em 2023. Uma delas será um troféu especial em homenagem ao Rei do Futebol no Paulistão 2023. O item é estilizado com uma coroa no topo e representa a importância que o maior jogador de todos os tempos teve no futebol paulista. O troféu pode ser considerado histórico. Isto porque, ele será cedido ao campeão apenas nesta edição do Campeonato Paulista. As demais competições também contarão com taças especiais lembrando o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira. A FPF determinou um minuto de silêncio nas partidas de todas as categorias ao longo da temporada. O ritual está sendo seguido nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste final semana, todas as equipes da Séria A1 do Paulistão entrarão em campo com um patch especial na camisa, além de uma faixa de luto no braço. As bolas também contarão com um design especial. O Santos estreia neste sábado, às 20h30, contra o Mirassol, na Vila Belmiro. Pelé será homenageado antes do pontapé inicial da partida em uma ação conjunta com a FPF. O Rei do Futebol morreu aos 82 anos no dia 29 de dezembro após passar um mês internado para o tratamento de um câncer no cólon. Pelé foi artilheiro da competição 11 vezes, sendo nove de forma consecutiva. Em 1958, ele balançou as redes adversárias 58 vezes, marca jamais atingida. Números que transformaram o ex-jogador no maior artilheiro da história da competição com 466 gols.