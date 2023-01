Rogério Ceni explica situação de Lucas Moura e pede mais três reforços para o São Paulo

Meia-atacante não irá renovar o contrato com o Tottenham na metade do ano e entrou na mira do Tricolor

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni espera mais reforços para o São Paulo na temporada



O técnico Rogério Ceni afirmou nesta sexta-feira, 13, que espera mais três reforços no São Paulo neste início de temporada. Foram seis contratações até o momento. No total, 12 jogadores deixaram o Tricolor. O treinador também explicou a situação de Lucas Moura. O meia-atacante não irá renovar o contrato com o Tottenham na metade do ano, quando termina a temporada europeia, e entrou na mira da equipe brasileira. Em sua primeira entrevista coletiva no ano, Ceni informou que espera contar com mais um lateral-esquerdo e dois atacantes. Um deles de velocidade e outro para ser reserva de Calleri. Na visão do treinador, o Tricolor terá condições de brigar com as melhores equipes do país. “Temos carência na lateral esquerda, com a saída do Reinaldo. Estamos trabalhando o Liziero na função, mas é jogador de característica distinta. Procuramos um substituto para o Calleri e mais um jogador de velocidade e força pelos lados. Com mais três peças, podemos fazer um time mais equilibrado e que poderá competir com as melhores equipes”, explicou o técnico.

Em seguida, Ceni descartou a possibilidade do retorno de Lucas Moura ao clube. “Temos que parar de iludir o torcedor. Ele não vem para o São Paulo agora, deve ganhar uma fortuna no Tottenham. Adoraria ter o Lucas aqui, teria faixa de capitão e titular na faixa direita”, disse. Para o comandante, o meia-atacante ainda tem mercado na Europa. “Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado. Ele não vai vir para o São Paulo, não podemos iludir o torcedor. É até uma pressão desnecessária no garoto, um menino excepcional. Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. Acredito que venha para se despedir, mas não é a hora. É hora de ele fazer o restante da vida no mercado europeu. Deveríamos encerrar esse caso”, concluiu. A primeira partida da temporada será no domingo, 15, às 18h30, contra o Ituano, no Morumbi.