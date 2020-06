Paulistão deve ser retomado no final de julho

ARTUR BRAGANçA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Corinthians empataram em 0 a 0 no Paulistão 2020, no Morumbi



O Campeonato Paulista já tem prazo para ser reiniciado. De acordo com Aildo Rodrigues Ferreira, secretário de Esportes do estado de São Paulo, a bola deve voltar a rolar no final do mês de julho. A ideia é finalizar o torneio em agosto.

Na última quarta-feira (17), o governador João Doria anunciou que os times da Série A1 do Paulistão poderão retomar as atividades a partir do dia 1º de julho. A decisão não foi bem recebida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e pelos clubes do estado, que gostariam de voltar aos treinamentos em junho.

A opinião é compartilhada por Fausto Favara, narrador do Grupo Jovem Pan, que vê os clubes capacitados para preparar os treinamentos dos atletas com segurança.

“A maioria dos clubes teria condições de cumprir com as exigências necessárias para esse momento. Assim teríamos condições de ver a bola rolando já no meio de julho”, opinou.

No entendimento de Fausto, entretanto, as autoridades de São Paulo estão sendo mais prudentes em relação às do Rio de Janeiro, que permitiram o retorno do Campeonato Carioca. Flamengo x Bangu marcaram o recomeço do futebol da Taça Rio, na noite da última quinta-feira.

“Não acho legal o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, onde da noite para o dia o futebol voltou. A diferença entre esses dois estados está sendo de planejamento e organização. Não apenas do governo, mas principalmente dos seus grandes clubes”, completou Fausto Favara.

O Campeonato Paulista está paralisado desde março devido à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. A competição foi pausada faltando duas rodadas para o término da fase de grupos. Desta forma, a Federação necessita de apenas mais seis datas para encerrar o torneio em campo (uma para as quartas de final, uma para as semifinais e duas para as finais).