Paulistão: FPF define datas e horários das quartas de final; veja o calendário

Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Mirassol, Ponte Preta e Santo André disputam o título paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (27) o calendário das quartas de final do Campeonato Paulista. Os quatro jogos vão acontecer em horários diferentes na quarta (29) e quinta-feira (30). São Paulo e Mirassol abrem a rodada. Eles se enfrentam no Morumbi, em São Paulo, às 19h de quarta-feira. No mesmo dia, às 21h30, o Palmeiras recebe o Santo André no Allianz Parque. Na quinta-feira, o Red Bull Bragantino pega o Corinthians, às 19h, no Morumbi. Apesar de ser o mandante, o Bragantino não poderá jogar em casa porque a cidade de Bragança Paulista ainda não recebeu o aval do governo de São Paulo para voltar a sediar jogos. Santos e Ponte Preta encerram a rodada às 21h30 de quinta, na Vila Belmiro, em Santos.

As quartas de final do Paulistão serão decididas em jogo único. Os vencedores se enfrentam nas semifinais, já no próximo domingo (2). O dono da melhor campanha do campeonato vai enfrentar o time com a 4ª melhor campanha, enquanto as equipes com 2ª e 3ª melhor campanha definem a outra vaga na final. As partidas acontecem às 16h e 19h, também em jogo único. A final será disputada em dois jogos: na quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30, e no sábado, 8 de agosto, às 16h30.