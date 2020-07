Organizada detona SPFC após ajuda ao Corinthians: ‘Na hora de ser malandro, ficam de pudor’

Uniformizada do São Paulo afirmou que ganhar o Campeonato Paulista virou obrigação

Fernando Diniz durante treinamento no São Paulo



A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, ficou indignada com a vitória do time sobre o Guarani, que ajudou o Corinthians a se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Através das redes sociais, a uniformizada detonou a diretoria, a equipe e treinador Fernando Diniz. Em publicações no Twitter, a Independente disse que era a hora de ser “malandro” e afirmou que o Estadual virou obrigação para o clube do Morumbi.

“Guardem o discurso bonito, diretoria, técnico e jogador. Os salários milionários, de TODOS, continuam na conta. Seguimos sofrendo, perdendo nossos empregos e vendo o time sempre sendo chacota. Vocês são covardes! Tem medinho de imprensa, de serem bons malandros. Frouxos”, escreveu a Independente.

“Diretoria, técnico, jogador. Desonram sem limites. Na hora que precisam vencer, tremem. Na hora de ser malandro, ficam cheios de pudor hipócrita. Tudo muito bonito. Fair play. Time mais honesto do Brasil. Agora, na hora de decisão, o bonzinho vira covarde.

Já estamos de olho”, continuou.

As críticas também sobraram para Alexandre Pássaro, executivo de futebol do São Paulo, e também Fernando Diniz. No entendimento da organizada, o treinador deve deixar o time, caso o Campeonato Paulista não seja conquistado. “Vai lá Pássaro. Busca o Menino Condomínio rápido! O Jô voltou. Bora fazer o roteiro completo! Com direito a Fair Play”, detonou. Fernando Diniz, a responsabilidade de acabar com a covardia agora é sua. Paulistão virou obrigação. Assuma a bucha ou rua!”, finalizou.

O São Paulo encara o Mirassol, nesta semana, em jogo válido pelas quartas de final do Paulistão. O Corinthians, por sua vez, jogará contra o RB Bragantino. A data e o horário dos embates ainda não foram definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).