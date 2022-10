Paulo Autuori deixa o Internacional e é anunciado novo técnico do Atlético Nacional

Em nota, o Colorado informou que o então diretor técnico pediu para sair

Divulgação/Atlético Nacional Paulo Autuori é o novo técnico do Atlético Nacional



Paulo Autuori surpreendeu nesta segunda-feira, 3, ao deixar o Internacional para ser anunciado como novo técnico do Atlético Nacional (Colômbia). Em nota, o Colorado informou que o então diretor técnico pediu para sair após receber a oferta do clube colombiano. No comunicado, o experiente profissional explicou que só aceitou o retorno ao posto de treinador por se tratar de uma oferta do exterior. “Houve o contato há algumas semanas por parte do Nacional e desde o primeiro momento tratei de manter o presidente do Inter informado. Desde que comecei na função, sempre deixei claro que só voltaria ao cargo de treinador em caso de projetos fora do Brasil e foi o que acabou acontecendo no caso do Nacional, um clube que conheço e onde já trabalhei. Durante as tratativas, ainda tentamos prorrogar a saída para o final do ano, mas houve a urgência por parte do clube colombiano. Só tenho a agradecer ao Inter pelo período de trabalho. Vejo o clube em um excelente caminho, com profissionais qualificados, com excelentes lideranças na parte técnica, administrativa e política, e fico na torcida para que os resultados sigam sendo colhidos no curto e no longo prazo”, afirmou Autuori.

Já o Atlético Nacional tratou de exaltar o treinador, que foi campeão da Libertadores duas vezes, uma pelo Cruzeiro (1997) e outra com o São Paulo (2005). “O Atlético Nacional recebe Paulo Autuori, técnico brasileiro, bicampeão continental [Libertadores], campeão mundial [com o São Paulo, em 2005) e campeão em vários países com várias equipes. O professor Autuori, que foi Diretor Técnico do Verde entre 2018 e 2019, será apresentado na quinta-feira, 13 de outubro, pela manhã, para iniciar seu segundo ciclo no futebol colombiano”, afirmou o Atlético Nacional, por meio de nota. “O Clube agradece o trabalho, dedicação e empenho do técnico Pedro Sarmiento, que dirigirá seu último jogo contra o Once Caldas em Manizales. A ele sucesso e boa sorte em seus novos desafios e aspirações”, continuou o comunicado.