Paulo Henrique Ganso se recupera de cirurgia cardíaca e pode voltar aos treinos em breve

O Fluminense anunciou que o meia Paulo Henrique Ganso passou por um procedimento cardíaco que foi bem-sucedido. O jogador, que foi diagnosticado com miocardite em janeiro, está programado para retornar aos treinos em uma semana. Ele pode ser uma opção para o técnico Mano Menezes na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, embora ainda não tenha jogado nesta temporada.

O clube informou que a cirurgia ocorreu na manhã desta sexta-feira (14) e que Ganso voltará ao Centro de Treinamento Carlos Castilho para iniciar sua recuperação. Após novos exames, o atleta foi liberado para retomar suas atividades, já que estava afastado devido ao diagnóstico de miocardite.

Ganso, que está em sua sétima temporada com a camisa do Fluminense, possui um histórico impressionante no clube, com mais de 250 partidas disputadas. Durante sua trajetória, ele marcou 26 gols e contribuiu com 34 assistências, além de ter conquistado títulos significativos, como a Libertadores em 2023 e a Recopa em 2024.

Com a recuperação em andamento, o jogador passará por um período de pré-temporada individual que durará 30 dias. Essa fase é crucial para que ele possa se preparar adequadamente e estar em condições de jogo para as competições que se aproximam. A expectativa é que Ganso retorne ao time em breve, trazendo sua experiência e habilidade para o elenco.

