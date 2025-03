Escalação do Flamengo: Filipe Luís define time para enfrentar o Fluminense

Bruno Henrique, lesionado, será desfalque na equipe rubro-negra

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta deve estar na escalação do Flamengo



Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra terá desfalque importante para o duelo: Bruno Henrique, com lesão muscular na posterior da coxa direita, deve ser ausência nos dois confrontos. Com isso, Juninho pode ter chance no ataque.

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Erick Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Juninho) e Luiz Araújo. Será o quinto encontro entre os clubes em finais do Carioca desde 2020, com duas conquistas para cada lado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta terça-feira (11), a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) definiu que o jogo de volta será disputado no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), também no Maracanã.