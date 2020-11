Pedro é convocado para a seleção brasileira; Neymar segue relacionado

Artilheiro do Flamengo, o atacante vive excelente momento e desfalcará o time rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil

Reprodução Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada



O atacante Pedro, do Flamengo, foi convocado para defender a seleção brasileira nas partidas diante da Venezuela e Uruguai, marcadas para os dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar. O centroavante será uma espécie de “estepe” de Neymar, que sofreu uma lesão muscular, mas segue relacionado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vive a expectativa de se recuperar a tempo do duelo contra os uruguaios. Desta forma, o Brasil terá 24 atletas inscritos para os confrontos da terceira e quarta rodada.

O Flamengo, portanto, não terá o centroavante Pedro, artilheiro da equipe na temporada, nos jogos das quartas de final da Copa do Brasil – o Rubro-Negro se classificou ao bater o Athletico-PR e terá o São Paulo pela frente. As partidas estão marcadas para duas próximas semanas.

A inscrição de Pedro, no entanto, não é a primeira alteração de Tite na lista de convocados. O treinador precisou tirar Éder Militão, Rodrigo Caio, Fabinho e Coutinho, todos cortados por problemas físicos. Na vaga desses jogadores, entraram Felipe, Diego Carlos, Allan e Lucas Paquetá, respectivamente.

O Brasil lidera as Eliminatórias com um aproveitamento de 100%. Na rodada inaugural, a seleção verde e amarela goleou a Bolívia por 5 a 0, em embate disputado na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo. Depois, a seleção venceu o Peru por 4 a 2, em partida realizada em Lima.