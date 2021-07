Pedro marca e Flamengo vence o Cuiabá por 2 a 0 pelo Brasileirão

O rubro-negro também balançou as redes com Thiago Maia nos acréscimos

GUSTAVO FARINACIO/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro comemora o gol da vitória do Flamengo



O Flamengo viajou para enfrentar o Cuiabá pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0, gols de Pedro e Thiago Maia. A vitória deixa os rubro-negros em 6º lugar com 12 pontos, enquanto Cuiabá é o 18º colocado com quatro pontos. A partida na Arena Pantanal foi bem disputada, mas começou com o Flamengo em cima. Aos seis minutos, Michael fez uma grande jogada pela esquerda e chutou, mas o goleiro Walter afastou. Aos 10, Pedro Henrique ajeitou para Pedro dentro da área e completou para as redes, abrindo o placar. O primeiro tempo ainda teve duas outras oportunidades para os cariocas, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Cuiabá veio melhor e aos dois minutos, Danilo ficou cara a cara com o goleiro Gabriel, mas completou para fora. Aos 19 minutos, o Cuiabá conseguiu acertar as redes com chute de fora da área, mas o bandeirinha marcou impedimento e o lance foi anulado. Nos acréscimos, Thiago Maia fez o segundo depois de assistência de Rodrigo Muniz. Na próxima rodada, o Flamengo faz o clássico contra o Fluminense no domingo, às 16h (horário de Brasília) e o Cuiabá recebe o Atlético-MG no mesmo dia, às 18h15.