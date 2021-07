Seleção olímpica começa a se apresentar em preparação para Tóquio

No primeiro dia apenas seis jogadores participaram das atividades; atletas que atuam no futebol brasileiro se apresentam na próxima semana

Divulgação/ CBF Jogadores se apresentaram em São Paulo e já treinaram



Os primeiros jogadores se apresentaram à seleção olímpica masculina nesta quinta-feira, 1º, em São Paulo, para a preparação para os Jogos Olímpicos. Os primeiros a chegarem foram os zagueiros Diego Carlos e Gabriel Magalhães, e os atacantes Paulinho, Antony e Matheus Cunha. Todos se apresentaram no Hotel Pullmann Ibirapuera, em São Paulo, na parte da manhã e já participaram de treino no CT do Palmeiras, na Barra Funda, no período da tarde. Os atletas que atuam no futebol brasileiro só se apresentarão ao técnico André Jardine no dia 9, na próxima sexta-feira. Até que todos os jogadores se apresentem, Jardine utilizará jogadores da base da seleção para os treinamentos. Entre eles estão: Henri e Kaique, do Palmeiras; Jajá, do Athletico; Jonathan, do Internacional; João Pedro, do Vasco da Gama; Lucas Belezi, do Corinthians; Rafael Willian, do Coritiba; e Wallace, do Fluminense.

Diego Carlos, um dos atletas acima dos 24 anos, contou ao site da CBF a expectativa para as Olimpíadas de Tóquio, que começam no dia 23. “Não via a hora de me apresentar e me juntar ao grupo. Estou muito ansioso para começar os treinamentos também”, disse. A delegação do Brasil ainda fará um tempo de treinamento no Catar antes de viajar para o Japão, no dia 15 de julho. A estreia do futebol é anterior à cerimônia de abertura. O Brasil faz seu primeiro jogo no dia 22 de julho contra a Alemanha, no estádio de Yokohama, às 8h30 (horário de Brasília). A segunda partida será contra a Costa do Marfim no dia 25, também em Yokohama, e a última será contra a Arábia Saudita no dia 28 de julho, em Saitama.