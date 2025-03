Pedro Severino, jogador do Bragantino, apresenta reações positivas, segundo novo boletim médico

Hospital informou que ele está sendo submetido a exames de imagem e monitoramento contínuo das funções cerebrais, a fim de avaliar sua condição; atleta sofreu acidente de carro e está em estado grave

Reprodução/Instagram/@pedrao_05 Severino está sedado e recebe cuidados de neuroproteção na UTI do Hospital Unimed de Ribeirão Preto



Um novo boletim médico sobre a condição de Pedro Severino, jogador do Bragantino, revela que ele apresenta algumas reações a estímulos, como tosse e respiração. Apesar disso, o atleta continua em estado grave, mas estável. Atualmente, Severino está sedado e recebe cuidados de neuroproteção na UTI do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, onde foi transferido após a suspensão do protocolo de morte cerebral. O jovem de 19 anos sofreu um acidente de trânsito no dia 4 de março, resultando em traumatismo craniano.

O motorista do veículo, que transportava os jogadores do Bragantino, relatou que adormeceu ao volante. Desde sua admissão na UTI, Pedro Severino está sob a supervisão de uma equipe multiprofissional, recebendo cuidados médicos intensivos. O hospital informou que ele está sendo submetido a exames de imagem e monitoramento contínuo das funções cerebrais, a fim de avaliar sua condição.

“A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, segue internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva. Nas últimas 24 horas, seu quadro clínico permaneceu estável e grave, porém com reações a alguns estímulos, como tosse e respiração”, diz o boletim.

O protocolo de morte cerebral foi inicialmente iniciado no Hospital Municipal de Americana, mas foi interrompido quando Severino apresentou um reflexo de tosse durante a redução da sedação.

