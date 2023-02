Pelé é homenageado com troféu em premiação da Fifa

Ronaldo Fenômeno entrega prêmio para viúva do Rei durante cerimônia do The Best: ‘Jogador muito à frente de seu tempo’

FRANCK FIFE / AFP Ronaldo entrega troféu em homenagem a Pelé para viúva do Rei



O maior jogador de todos os tempos do futebol, o Rei Pelé, foi homenageado pela Fifa, nesta segunda-feira, 27, durante a cerimônia do The Best, que premia o melhor jogador da atualidade. No evento, realizado em Paris, estavam presentes a viúva do eterno camisa 10 da seleção brasileira, Márcia Aoki, além de duas filhas: Kely Cristina e Flávia Arantes do Nascimento. Para iniciar a cerimônia, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, fez um discurso em homenagem a Pelé. Além disso, o telão mostrou imagens históricas do lendário jogador brasileiro, sobretudo gols em Copas do Mundo, com a voz do Rei ao fundo, fazendo comentários sobre a sua carreira. O ex-jogador Ronaldo, inclusive, subiu ao palco também para discursar sobre Pelé. “Falar sobre o Pelé é muito difícil. Eu vejo um jogador muito à frente de seu tempo. Serviu de inspiração para mim e a todos do futebol. Nos anos 1950, já era moderno. Chutava com os dois pés, fazia gols de todos os jeitos, pedalava. Era muito inteligente. Um amigo muito querido. Quando tive minha primeira lesão, ele foi até a minha casa e me deu amor e carinho. Dois anos depois, ele estava em um dos momentos mais felizes, quando conquistamos a Copa. Ele também será lembrado pelo impacto na sociedade. Quando ele jogava, o mundo era ainda mais racista do que hoje. Ele mostrou que um negro pode ser mais bem sucedido, pode ser melhor. Que pode ser bem sucedido. Esta luta ainda não acabou. Ele foi o maior dentro de campo e teve um impacto gigante para a sociedade. Descanse em paz”, disse. Márcia Aoki também foi convidada para subir ao palco do evento e recebeu das mãos do Fenômeno um troféu da Fifa em tributo ao Rei do futebol. “Tenho poucas palavras para dizer. “Deus nos deu Edson, Edson nos deu Pelé e o mundo tão bem recebeu ambos”, comentou a viúva de Pelé.