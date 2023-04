Pelé é oficializado como verbete no dicionário: ‘Aquele que é fora do comum’

Um dia após a iniciativa ultrapassar a marca de 100 mil assinaturas, o Michaelis inseriu o nome do Rei do Futebol como verbete em sua edição digital

EFE/EPA/WALTER BIERI Para muitos comentaristas, Pelé é considerado o melhor jogador de todos os tempos



A campanha que visava colocar Pelé no dicionário surtiu efeito. Um dia após a iniciativa ultrapassar a marca de 100 mil assinaturas, o Michaelis inseriu o nome do Rei do Futebol como verbete em sua edição digital. A expressão, um adjetivo sinônimo de “incomparável”, estará nas próximas versões impressas do dicionário. O verbete terá como explicação: “Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina.”

A conta de Pelé nas redes sociais comemorou o sucesso da campanha. “Ele é o pelé do basquete. Ela é a pelé do tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua portuguesa. Pelé, o significado de ‘melhor’!”, festejou. A iniciativa, uma homenagem do SporTV, foi lançada em 11 abril, no aniversário de 111 anos do Santos. Pelo Peixe, o atacante conquistou duas taças da Libertadores, duas do Mundial de Clubes, seis do Brasileirão e dez do Paulista. Tricampeão do mundo com a seleção brasileira, o Rei morreu em dezembro do ano passado, aos 82 anos.