Depois de deixar Hospital, Pelé passa natal com a família: ‘Vivendo momentos de amor’

O ex-jogador Pelé passou o Natal com sua família e publicou um registro ao lado de sua esposa, a empresária Márcia Aoki. A fotografia foi publicada nas redes sociais do Rei no começo da noite deste sábado, 25. Na publicação, Pelé deseja um Feliz Natal para seus seguidores e diz estar vivento momentos de amor. “Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos”, escreveu o ídolo. Aos 81 anos, Pelé foi hospitalizado no começo do mês como uma forma preventiva. Ele ficou 15 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um tumor no cólon direito descoberto em setembro.

