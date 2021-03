Pelé recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 e comemora: ‘Dia inesquecível’

O Rei registrou o momento em que recebeu o imunizante e festejou nas redes sociais

Tricampeão do mundo com a seleção brasileira, multicampeão pelo Santos e considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, Pelé recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira, 2. Através de sua conta no Instagram, o Rei exibiu o momento em que foi imunizado e classificou o acontecimento como um evento especial. “Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina!”, celebrou o ex-atacante, atualmente com 80 anos de idade.

Pelé, por outro lado, tratou de avisar que a pandemia ainda não acabou e pediu aos seus seguidores para respeitarem as medidas contra o novo coronavírus. “A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas. Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros”, completou.

No Twitter, o Santos mostrou o seu apoio ao ex-jogador, o maior ídolo do clube. “Para a alegria da nação santista, e do mundo inteiro, o Rei Pelé foi vacinado contra a Covid-19”, escreveu. Vale lembrar que, recentemente, o ex-atacante Pepe também recebeu a primeira dose do imunizante.