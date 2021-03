Formiga descarta aposentadoria após Olimpíada de Tóquio: ‘Pretendo jogar mais dois anos’

De acordo com a volante, de 43 anos de idade, a próxima Olimpíada marcará apenas a sua despedida da seleção brasileira

Rafael Ribeiro/ CBF Formiga durante partida da seleção brasileira



A meio-campista Formiga descartou nesta terça-feira, 2, se aposentar após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para a metade deste ano. De acordo com a volante, de 43 anos de idade, a próxima Olimpíada marcará apenas a sua despedida da seleção brasileira feminina. A ideia da jogadora, atualmente no Paris Saint-Germain, da França, é continuar atuando por clubes por, no mínimo, mas duas temporadas.

“Não vou pendurar as chuteiras em Tóquio. Será apenas minha despedida da seleção brasileira. Pretendo jogar dois anos mais, se Deus me der saúde. O cara lá de cima vai decidir, porque se eu tiver saúde e disposição, vai ser difícil me parar”, disse, em entrevista à “Agência EFE”, que também indicou uma possível saída do PSG. “Não acredito que seguirei no PSG. Estou analisando algumas propostas com meu agente, para ver onde jogar. Voltar ao Brasil é uma possibilidade”, completou a veterana meia.

O destino de Formiga, inclusive, pode ser o futebol brasileiro. No entendimento da meio-campista, os clubes estão investindo mais no futebol, o que possibilidade um retorno. “Está melhorando e isso me deixa feliz. Vários clubes investindo, como Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético (Mineiro), Cruzeiro. Há grandes que estão investindo, e espero que os clubes restantes sigam o exemplo e tenham departamento feminino”, avaliou a jogadora, que estreou na seleção com apenas 16, conquistou duas pratas olímpicas, em 2004 e 2008 e foi vice-campeã mundial em 2007