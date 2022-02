Pelé teve infecção urinária detectada, mas deve receber alta em breve, informa boletim médico

Rei do Futebol está internado para tratamento de tumor de cólon e teve que ficar alguns dias a mais por causa da infecção

EFE/Sebastiao Moreira Pelé teve tumor no cólon detectado em setembro de 2021



O Hospital Albert Einstein informou nesta segunda, 21, que Pelé teve sua estadia no hospital estendida por alguns dias após ser detectada uma infecção urinária, mas que o “Rei do Futebol” tem condições de saúde estáveis e deve receber alta nos próximos dias. Pelé foi internado como parte de um tratamento para um tumor no cólon, detectado em setembro de 2021. Na ocasião, Pelé passou quase um mês no hospital, mas foi liberado para voltar para casa. No dia 13 de fevereiro, o próprio ex-jogador informou em suas redes sociais que passaria alguns dias no Albert Einstein para seguir o tratamento, como forma de evitar boatos sobre sua saúde. Pelé tem 80 anos de idade.