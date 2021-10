Pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos ficam no empate no Morumbi

Sánchez e Calleri marcaram os gols do clássico que terminou em 1 a 1; resultado não ajuda as equipes na tabela

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Clássico San-São não teve resultado esperado



O clássico San-São esquentou a noite gelada desta quinta-feira, 7, no Morumbi. São Paulo e Santos fizeram um bom jogo e ficaram no empate em 1 a 1 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio também foi palco da volta dos torcedores: cerca de 5.529 pessoas estiveram nas arquibancadas. Dentro de campo o placar foi aberto bem cedo. Logo aos quatro minutos, Sanchez acertou um chutaço de fora da área e colocou o Peixe na frente. Pressionado, o Tricolor Paulista foi para cima e assumiu o controle do jogo. A pressão funcionou e aos 30 o VAR entrou em ação para marcar pênalti para o São Paulo depois que a bola tocou no braço do defensor do Santos. Calleri foi para a cobrança e converteu, igualando o marcador. Rigoni ainda teve uma grande chance de virar, mas chutou para fora.

No segundo tempo, as duas equipes continuaram no ataque. Aos oito minutos, Luciano ficou cara a cara com João Paulo e o goleiro santista fez uma grande defesa. Aos 28 minutos, um bate e rebate na pequena área quase colocou o Santos na frente novamente, mas a zaga adversária afastou. Apesar da pressão são paulina no fim, o placar terminou 1 a 1. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O São Paulo continua em 14º, enquanto o Santos estaciona na 16ª posição, dois pontos acima do Z4.