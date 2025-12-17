Pelo Mundo de novo: PSG e Flamengo decidem a Copa Intercontinental em Doha

Campeões da Europa e da América do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Catar, em duelo que vale o topo do futebol mundial; Rubro-Negro busca o bi, enquanto franceses tentam título inédito

Divulgação / X / @Flamengo PSG e Flamengo decidem a Copa Intercontinental em Doha



O mundo do futebol conhecerá a melhor equipe do planeta nesta quarta-feira (17), em Doha, no Catar. No Estádio Ahmad Bin Ali, Paris Saint-Germain e Flamengo entram em campo às 14h (horário de Brasília) para decidir a Copa Intercontinental da FIFA de 2025. O confronto marca o encontro dos atuais campeões da Europa e da América do Sul, reeditando uma rivalidade crescente entre os continentes pelo posto de melhor clube do mundo.

O caminho do Flamengo: A busca pelo Bi

O Flamengo chega à decisão vivendo uma fase mágica sob o comando do técnico Filipe Luís. O Rubro-Negro garantiu sua vaga no torneio ao conquistar o tetracampeonato da Copa Libertadores em novembro, vencendo o Palmeiras por 1 a 0 na final, com gol de Danilo.

Diferente do adversário, o clube brasileiro precisou suar a camisa no Catar antes da final. Nas fases anteriores do Intercontinental, o Flamengo eliminou o Cruz Azul, do México, nas quartas de final e, no último sábado (13), venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0 na semifinal. Os gols de Léo Pereira e Danilo carimbaram o passaporte para a grande decisão desta quarta. O time carioca entra em campo sonhando em repetir o feito de 1981 e conquistar seu segundo título mundial.

Em coletiva pré-jogo, Filipe Luís expressou confiança na possibilidade do rubro-negro chegar ao topo do mundo de novo: “Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG e conquistar esse título com a qualidade, força e determinação dos nossos jogadores”.

O caminho do PSG: O título que falta

Do outro lado, o Paris Saint-Germain chega à final descansado e com a moral elevada. O time francês, comandado por Luis Enrique, garantiu vaga direta na decisão ao conquistar sua primeira UEFA Champions League em junho, após uma goleada histórica de 5 a 0 sobre a Inter de Milão.

Ainda buscando seu primeiro título mundial, o PSG aposta na força de seu elenco estelar, como Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo nesta terça-feira (16), e na liderança do zagueiro brasileiro Marquinhos.