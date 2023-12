Pep Guardiola elogia Fluminense antes da final do Mundial de Clubes

Técnico do Manchester City comparou o estilo de jogo do Tricolor Carioca aos momentos históricos do futebol brasileiro, destacando a posse de bola e os passes curtos

Reprodução/Twitter Pep Gaurdiola, técnico do Manchester City



O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, elogiou o Fluminense em sua coletiva prévia à final do Mundial de Clubes, que acontece nesta sexta-feira, 22, em Jeedah, na Arábia Saudita. O treinador espanhol comparou o estilo de jogo do tricolor carioca aos momentos históricos do futebol brasileiro, destacando a posse de bola e os passes curtos. Guardiola ressaltou a importância de estar atento à movimentação dos jogadores do Fluminense e aos espaços que eles criam em campo. Além disso, o técnico não se posicionou sobre uma análise do jornal inglês The Telegraph, que ironizou o elenco do Fluminense e tratou o time como um adversário “inesperado”. O lateral-direito Kyle Walker também demonstrou respeito pela equipe tricolor e elogiou o jogador Marcelo. “Temos que aceitar que nunca enfrentamos um time que joga como eles. Não é posicional, eles movem bastante a bola, muitos jogadores estão onde a bola estão e, quando invertem a bola, eles acompanham. Então, vamos precisar impor o nosso ritmo e nosso jogo posicional da melhor maneira possível”, analisou o técnico espanhol.

A experiência dos jogadores da equipe brasileira pode ser um fator importante para o time de Fernando Diniz. “O Fluminense tem seis ou sete jogadores com mais de 30 anos, o que significa que eles sabem controlar emoções. Eles jogam de um jeito muito brasileiro dos anos 1970, 80, troca de passes e muitos jogadores onde está a bola. Vejo semelhanças, principalmente, com a equipe de 1982”, afirmou Guardiola. Os times se enfrentam às 15h (horário de Brasília). Tanto o Fluminense quanto o Manchester City realizaram seus treinamentos nesta quinta-feira, fechando a preparação para a final do Mundial de Clubes. As duas equipes treinaram quase lado a lado, nos campos anexos ao King Abdullah Sports City, palco da partida.