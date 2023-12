São Paulo fecha contrato exclusivo para shows no estádio do Morumbi

Clube visa aumentar sua receita em R$ 60 milhões nos próximos cinco anos com o acordo de exclusividade

Reprodução/Twitter/@SudamericanaBR Morumbi já recebeu grandes shows internacionais de clientes da Live Nation



O São Paulo fechou contrato com a Live Nation Entertainment, uma das maiores produtoras dos Estados Unidos, para realizar shows com exclusividade no estádio do Morumbi. O clube estima arrecadar cerca de R$ 60 milhões nos próximos cinco anos com este acordo. O local é comumente utilizado para fazer show internacionais de grande porte, como foi o caso do RBD, em novembro deste ano. O Morumbi já recebeu também grande shows como U2, Metallica, Coldplay e Madonna, que são clientes da Live Nation. Além disso, o estádio passará por modernização para oferecer mais conforto ao público. Essa parceria, que já acontecia de forma esporádica, será mais frequente e planejada.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, levará o contrato para aprovação dos conselheiros no início de janeiro e acredita que não encontrará dificuldades. A Live Nation também é dona da Ticketmaster, uma das maiores empresas do ramo de ingressos. Com a realização de shows no estádio, o São Paulo terá que buscar parcerias para alugar novas arenas quando o estádio estiver ocupado. Essa situação já acontece com o Palmeiras, por exemplo, que utiliza o Allianz Parque para shows e precisa encontrar alternativas para seus jogos.

*Com informações do Estadão Conteúdo