Perfil de Pelé nas redes sociais agradece homenagem da EA Sports em capa de novo jogo

A arte traz ídolos do presente e do passado do esporte, como Cruyff, Beckham, Marta, Vinicius Júnior, Haaland, entre outros

Franck FIFE / AFP Pelé morreu aos 82 anos de idade



A EA Sports divulgou a capa da versão Ultimate do EA SPORTS FC 24, o sucessor do FIFA 23, nesta segunda-feira, 10. A arte traz ídolos do presente e do passado do esporte, como Pelé, Cruyff, Beckham, Marta, Vinicius Júnior, Haaland, entre outros. Através das redes sociais, o perfil do Rei do Futebol celebrou a homenagem. “O Pelé estaria muito feliz de estar ao lado de tantos craques nesta capa. Muito obrigado por essa bonita homenagem”, escreveu a conta de Pelé, que morreu ao final do ano passado, aos 82 anos. O jogo, que será lançado em 22 de setembro, será o primeiro sem o nome “FIFA”. A mudança se dá pelo fim da parceria de mais de 30 anos entre EA Sports e Fifa – segundo a imprensa norte-americana, a entidade queria 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 5 bilhões) para renovar o contrato por mais quatro anos.