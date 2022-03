Peru conquista vaga na repescagem para o Mundial do Catar 2022

Vitória contra o Paraguai fez os comandados de Gareca ultrapassaram a Colômbia nas eliminatórias sul-americanas

EFE/ Paolo Aguilar Peru conseguiu vaga na última rodada das eliminatórias



O Peru ficou com a vaga da repescagem mundial das eliminatórias sul-americanas. Na última rodada desta terça-feira, 29, os peruanos venceram o Paraguai por 2 a 0 e ultrapassaram a Colômbia na classificação, que também venceu a Venezuela por 1 a 0. Chegando aos 24 pontos, o Peru ficou na 5ª colocação e pode enfrentar Emirados Árabes ou Austrália por uma vaga na Copa do Mundo do Catar, que acontece entre novembro e dezembro. A seleção comandada por Ricardo Gareca busca sua segunda participação em Copas seguida. Os outros sul-americanos classificados são Brasil, Argentina, Uruguai e Equador. Tradicionais em Mundiais, a Colômbia e o Chile terminaram as eliminatórias em 6º e 7º respectivamente. A tabela ainda foi completa por Paraguai, Bolívia e a lanterna Venezuela, que fez apenas 10 pontos em 18 jogos.