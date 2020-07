Pia Sundhage completa um ano à frente da seleção feminina; veja retrospecto

Substituta de Vadão, treinadora sueca está dando conta do recado até o momento

Lucas Figueiredo/CBF Pia Sundhage comanda a seleção brasileira há um ano



Pia Sudhage está completando, nesta quinta-feira (30), um ano no comando da seleção brasileira feminina. Contratada após a Copa do Mundo de 2019, a treinadora convence ao colecionar bons resultados na Canarinho, contabilizando apenas uma derrota nas onze partidas disputadas até o momento. Devido à pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, a sueca não comanda o time desde o empate em 2 a 2 com o Canadá, no dia 10 de março, no Torneio da França – na sequência, todos amistosos marcados foram adiados por tempo indeterminado.

Pia chegou para substituir Vadão, técnico que levou a seleção brasileira às oitavas de final do Mundial – o time caiu para anfitriã França. Dona de um currículo invejável no futebol feminino, a técnica logo fez a equipe evoluir, tendo uma estreia marcante: goleada por 5 a 0 sobre a Argentina. Desde que Pia Sundhage assinou com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a seleção colecionou 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, esta diante da França, uma das principais potências na modalidade. Ao todo, as comandadas da sueca marcaram 27 vezes e sofreram apenas 5 gols.

Brasil sob o comando de Pia Sundhage:

Brasil 5 x 0 Argentina

Brasil 0 x 0 Chile (derrota nos pênaltis)

Inglaterra 1 x 2 Brasil

Polônia 1 x 3 Brasil

Brasil 4 x 0 Canadá

Brasil 0 x 0 China

Brasil 6 x 0 Mexico

Brasil 4 x 0 México

Holanda 0 x 0 Brasil

França 1 x 0 Brasil

Brasil 2 x 2 Canadá