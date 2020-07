Jair Bolsonaro já vestiu a camisa de quase todos os grandes clubes brasileiros; confira

Presidente da República causou polêmica após receber de Marcelinho Carioca a nova camisa do Corinthians, na última quarta-feira, 29

Reprodução O presidente Jair Bolsonaro e o ex-jogador Marcelinho Carioca com a camisa do Corinthians em vídeo



Palmeirense assumido, Jair Bolsonaro (sem partido) surpreendeu, na tarde da última quinta-feira (29), ao vestir a nova camisa do Corinthians, entregue por Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Alvinegro. A polêmica postura do presidente da República, no entanto, está longe de ser inédita. Em diversas outras ocasiões, o chefe do Executivo usou peças de equipes rivais do Verdão, como Santos e Flamengo, por exemplo. Bolsonaro, na verdade, já vestiu camisas de quase todos os clubes considerados grandes no Brasil. Na maioria das vezes, o ato dividiu as torcidas, como no caso de ontem, quando internautas divergiram sobre a conduta do presidente.

“Triste demais ver um cara que se diz o maior jogador da história do clube não entender nada da história do mesmo, um dia triste pra instituição Corinthians”, escreveu um torcedor alvinegro no Twitter. “Marcelinho Carioca com Bolsonaro. Total apoio à MP do Futebol. É a quebra do monopólio da Rede Globo e o início da liberdade no esporte. Escuta essa, Maia…”, argumentou outro.

No geral, Jair Bolsonaro já foi flagrado vestindo camisas de quase todos grandes clubes brasileiros – o São Paulo é uma das raras exceções. Abaixo, a Jovem Pan recorda algumas aparições do presidente. Confira!

PALMEIRAS

Torcedor do Palmeiras, Jair Bolsonaro não só já vestiu o “manto” do Alviverde, como também participou da festa do décimo título do Campeonato Brasileiro do clube, no Allianz Parque, em 2018. A presença do presidente na celebração da conquista foi celebrada por alguns palmeirenses e criticada por outros.

CORINTHIANS

Antes do polêmico encontro com Marcelinho Carioca, Bolsonaro já havia posado com uma jaqueta do Timão. A foto acima, registrada por Eduardo Bolsonaro, foi feita em 2019, quando o presidente participou de uma cerimônia de assinatura de um termo de compromisso entre a Caixa e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

SANTOS

Curtindo o feriado da Proclamação da República no Guarujá (SP), Jair Bolsonaro aproveitou para ir à Vila Belmiro para acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele assistiu ao jogo em um camarote do estádio com a camisa do Peixe.

FLAMENGO

Jair Bolsonaro já vestiu a camisa do Flamengo em diversas oportunidades. A mais marcante, talvez, tenha acontecido na partida contra o CSA, no Mané Garrincha, em Brasília, no ano passado, quando acompanhou a partida ao lado de Sergio Moro, ex-ministro da Justiça que também vestiu a camisa rubro-negra. Recentemente, o chefe do Executivo também usou a vestimenta do Fla durante reunião com Rodolfo Landim, mandatário do clube.

VASCO

Bolsonaro também já apareceu usando a camisa do Vasco, seja na época em que era deputado federal ou quando assumiu a presidência da República. Além de ser pai de um vascaíno – o senador Flávio Bolsonaro é Cruz-maltino doente -, o chefe do Executivo também possui bom relacionamento com a diretoria do clube.

FLUMINENSE

Bolsonaro também já vestiu uma camisa do Fluminense. Em vídeo publicado em 2016, quando ainda era deputado federal, ele aparece ao lado de seu filho Eduardo com a camisa do Tricolor carioca.

BOTAFOGO

Se é declarado torcedor do Palmeiras, Bolsonaro também já demonstrou simpatia pelo Botafogo. Em vídeo postado em 2018, na época das eleições, ele afirmou: “Minha esposa é torcedora do Flamengo e eu sou do Botafogo. Nunca tivemos problemas em casa”. Além disso, o chefe do Executivo já foi reconhecido no meio da torcida do Glorioso durante partida no Engenhão.

GRÊMIO

Bolsonaro já apareceu com a camisa do Grêmio em, no mínimo duas oportunidades. Na primeira, ele foi presenteado por Romildo Bolzan Júnior. Na segunda, o presidente apareceu com o uniforme do Tricolor gaúcho em vídeo que falava sobre a taxação da energia solar.

INTERNACIONAL

11. Bolsonaro usando camisa do Internacional, maior rival do Grêmio. pic.twitter.com/O9QWJ9ZG3q — matheus #obrigadodudu (@pwlestrino) January 3, 2020

Em encontro com dirigentes do Internacional, Jair Bolsonaro também ganhou uma camisa do Colorado, o maior rival do Grêmio no Rio Grande do Sul.

ATLÉTICO-MG

Acabei de comer um cachorro quente com @jairbolsonaro no Palácio da Alvorada.

Sou novo e tenho muito a aprender na política, e nada melhor do que aprender com o cara que quebrou a hegemonia da esquerda no Brasil: Jair Bolsonaro, o meu líder. pic.twitter.com/gsaRHWiZjA — André Fernandes (@andrefernm) May 10, 2020

Em meio à pandemia da Covid-19, Bolsonaro também foi fotografado com a camisa do Atlético-MG, em encontro com o deputado cearense André Fernandes.

AMÉRICA-MG

Bolsonaro chegou a receber uma camisa do Cruzeiro, mas não a vestiu. O presidente, por outro lado, já utilizou a camisa do América-MG em setembro de 2019, quando decidiu sair à porta da residência presidencial em Brasília para saudar um grupo de apoiadores.

OUTROS CLUBES

Bolsonaro também já vestiu os uniformes de Goiás, Athletico-PR, Sport, Ponte Preta, América (RJ), Sampaio Corrêa e vários outros clubes espalhados pelo Brasil.