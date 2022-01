Pia Sundhage convocará seleção feminina para Torneio na França no dia 1º

Brasil enfrenta as seleções da França, Holanda e Finlândia do dia 14 ao dia 23, em Caen

Reprodução/CBF Pia Sundhage irá convocar as atletas no dia 1º de fevereiro, na sede da CBF



A técnica da seleção feminina brasileira, Pia Sundhage, fará a primeira convocação de 2022 no próximo dia 1º de fevereiro. O grupo será chamado pra a disputa do Torneio internacional da França, entre 14 e 23 de fevereiro, em que irá enfrentar as anfitriãs, a seleção da Holanda e da Finlândia. O evento acontece na sede da CBF às 11h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo da CBF TV. A estreia da seleção no Torneio será contra as holandesas no dia 16 às 14h. Na segunda rodada, a Canarinho enfrenta a França no dia 19 às 17h10, e encerra a participação contra o Finlândia no dia 22 às 14h. Todos os jogos serão no estádio Michel D’Ornano, em Caen. Ainda não foi divulgado onde as partidas serão transmitidas para o Brasil.