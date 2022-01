Com direito a goleada, Palmeiras vence Santos e conquista título inédito na Copinha

Com o Allianz Parque lotado, equipe alviverde venceu o jogo nesta terça-feira, 25, por 4 x 0 sobre o Peixe, com gols de Endrick, Giovani e dobradinha de Gabriel Silva

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O primeiro gol do Palmeiras foi feito por Endrick, aos 5 minutos, após jogada de Vanderlan



Com domínio do jogo desde os minutos iniciais do primeiro tempo, o Palmeiras venceu o Santos e conquistou o título de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, a Copinha. Com o Allianz Parque lotado, a equipe alviverde venceu o jogo desta terça-feira, 25, por 4 x 0, garantindo o título inédito da categoria de base do futebol. O primeiro gol do Palmeiras foi feito por Endrick, aos 5 minutos, após jogada de Vanderlan. Aos 11 minutos, o golaço de Giovani dentro da área marcou o segundo da equipe alviverde, ampliando a diferença para o Peixe. O terceiro veio quatro minutos depois, aos 15 minutos do primeiro tempo, com Gabriel Silva em uma cobrança de falta. O quarto – e último – gol também foi de Gabriel Silva, aos oito minutos do segundo tempo. Aos 34 minutos, o atacante chegou até a marcar o quinto gol, mas estava impedido.

Além de uma goleada do Palmeiras, o jogo também foi marcado por seguidos cartões amarelos envolvendo os jogadores do Santos e Endrick, o craque da Copa São Paulo, além de uma expulsão. Nos primeiros três minutos de jogo, o Ed Carlos levou amarelo após cometer uma falta no atacante. Aos 13 minutos, Derick recebeu cartão amarelo por outra falta em Endrick durante uma disputa de bola no contra-ataque. E não parou por aí, aos 33 minutos, Lucas Pires levou cartão por bronca no atacante alviverde, o terceiro amarelo envolvendo a promessa palmeirense e o Santos. Por fim, aos 45 minutos do primeiro tempo, Derick foi expulso após o segundo amarelo, por falta em Giovani. No segundo tempo, aos 24 minutos, Jhonnathan também levou amarelo. A campanha do Palmeiras na Copa São Paulo 2022 foi marcada por sete vitórias e um empate. Na semifinal, o Verdão eliminou o São Paulo, garantindo a primeira vaga na decisão desde 2003.