Pipoqueiro? Gabigol rebate críticas após vice do Flamengo e cita marca de Zico 

Gabriel Barbosa foi criticado por muitos torcedores do Flamengo e por parte da imprensa após a derrota do time para o Atlético-MG, na noite do último domingo, 20, na decisão da Supercopa do Brasil. Revoltados com o vice-campeonato, vários flamenguistas chamaram o atacante de “pipoqueiro” por não ter batido o 12º pênalti do Rubro-Negro, desperdiçado por Vitinho e que deu o título ao Galo. Através das redes sociais, Gabigol rebateu os questionamentos e lembrou que igualou uma importante marca de Zico. “Pipoqueiro? (Risos). Com essa camisa, em finais, quem tem mais gols sou eu e o Rei”, disse o jogador, no Twitter. Gabriel chegou ao sétimo gol em finais com a camisa do Flamengo, igualando o recorde do Galinho de Quintino, maior ídolo da torcida do Flamengo. Também na rede social, o atleta deu a entender que não bateu o pênalti porque gostaria de converter a batida do título.

Pipoqueiro hahahahaha

Com essa camisa em finais quem tem mais gols sou eu e o Rei 🤪 https://t.co/fPhzjPVjtb — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

Alguém inteligente, graças a Deus 😅 https://t.co/QQjVES0QFi — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

Eles gostam de uma polêmica 🙄

Agora se dá certo, todos seriam o inventor do futebol hahahahaha https://t.co/PsFJoCJJ7B — Gabi (@gabigol) February 21, 2022