Polícia Federal apura manipulação de resultado em jogo da Série D do Campeonato Brasileiro

Investigação aponta que apostadores sabiam que a Patrocinense perderia o primeiro tempo para a Inter de Limeira por pelo menos dois gols, em jogo realizado no último dia 1º

Divulgação/Polícia Federal Investigação teve início após a CBF encaminhar um relatório que indicou movimentações suspeitas nas casas de apostas



A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Jogo Limpo para investigar a possível manipulação de resultados de uma partida de futebol realizada em Limeira, no interior de São Paulo, no último dia 1º, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de São Paulo nas cidades de Patrocínio (MG), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Tanguá (RJ) e Nova Friburgo (RJ). A investigação teve início após a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) encaminhar um relatório da empresa Sportradar, que indicou movimentações suspeitas nas casas de apostas. Apostadores teriam conhecimento prévio de que a Patrocinense perderia o primeiro tempo para a Inter de Limeira por pelo menos dois gols. Durante a partida, a equipe visitante sofreu três gols na primeira etapa, incluindo um contra. O duelo terminou 3 a 0 para a Inter.

Os alvos da operação são integrantes e ex-integrantes da Patrocinense. A investigação apura a possível influência de uma empresa que teria firmado parceria com a equipe, contratando vários jogadores. Os crimes investigados são contra a incerteza do resultado esportivo, tipificados na Lei Geral do Esporte, com penas de dois a seis anos de reclusão. A operação conta com a autorização expressa do Ministro da Justiça e Segurança Pública, dada a repercussão nacional do caso. A CBF, através de sua Unidade de Integridade, colaborou com as investigações.

A Sportradar, empresa suíça especializada em soluções tecnológicas para integridade esportiva e detecção de fraudes, firmou um memorando de entendimento com a Polícia Federal para o intercâmbio de informações no combate à corrupção no esporte. Este acordo permite à PF acesso a análises de integridade esportiva e indicativos de manipulação de eventos esportivos, auxiliando nas investigações de práticas ilícitas relacionadas à combinação de resultados.