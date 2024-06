São Paulo alfineta Textor após acusações: ‘Resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo’

Clube compartilhou comunicado depois dos depoimentos do empresário na CPI das Apostas Esportivas

Roque de Sá/Agência Senado John Textor durante a CPI das apostas em abril



O perfil oficial do São Paulo compartilhou nesta quinta-feira (6), um comunicado oficial repudiando os ataques de John Textor, dono da SAF do Botafogo, contra o time tricolor. Depois de um estudo feito por Inteligência Artificial que supostamente teria encontrado uma manipulação nos resultados do Brasileirão 2023. O jogo que tem sido descutido foi contra Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, no qual acabou por 5 a 0 para o alviverde. A IA que foi contratada por Textor teria encontrado uma sequência de erros que são anormais durante o jogo. O tricolor, em nota, afirmou que espera que as desavenças do Botafogo sejam feitas em campo.

Confira a nota na íntegra

“O São Paulo Futebol Clube mais uma vez é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e, principalmente, contra seus atletas. O Clube não tolera que afirmações sem provas mais uma vez coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol. Por fim, o São Paulo FC espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo.”