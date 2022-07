Popp resolve, Alemanha vence a França e está na final da Eurocopa feminina

Maiores campeãs, as alemãs jogam contra a Inglaterra no próximo domingo em busca do nono título

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Alemanha e Inglaterra jogam no domingo, às 13h, pelo título da Eurocopa feminina



Maior campeã do torneio, a Alemanha volta à final da Eurocopa feminina depois de cair nas quartas na última edição. A seleção venceu a França nesta quarta-feira, 27, por 2 a 1, e decidirá o título com a Inglaterra no próximo domingo, às 13h (horário de Brasília), em Wembley. A partida não foi fácil. Durante quase todo o primeiro tempo as equipes fizeram um jogo muito estudado, mais concentrado no meio de campo. Apenas aos 40 minutos, Popp apareceu e chutou forte para dentro do gol, abrindo o placar. Não demorou muito e aos 44, Diany acertou um chutaço, a bola bateu na trave e voltou nas costas da goleira Frohms, morrendo no fundo da rede e empatando o placar. No segundo tempo, a partida ficou mais tensa e depois de muitas tentativas Popp marcou o gol da vitória aos 31 minutos, de cabeça. A França foi pra cima no fim, mas não conseguiu reverter a derrota.