Fenerbahçe de Jorge Jesus perde para Dínamo de Kiev e cai na Liga dos Campeões

Com Willian Arão em campo, o clube turco foi surpreendido em casa e acabou caindo precocemente no torneio da Uefa

EFE/EPA/SEDAT SUNA Jorge Jesus não conseguiu impedir a eliminação do Fenerbahçe na Liga dos Campeões



O Fenerbahçe foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões 2022/23, nesta quarta-feira, 27, ao ser derrotado pelo Dínamo de Kiev (Ucrânia) por 2 a 1, em Istambul – na partida de ida, as equipes haviam empatando em 0 a 0. Sob o comando de Jorge Jesus, treinador com passagem gloriosa pelo Flamengo, o time turco saiu atrás com gol de Buyalskyi – o atacante se antecipou ao brasileiro Willian Arão, outro ex-Rubro-Negro, para marcar. Já no final, Enner Valencia deixou tudo igual para os mandantes, levando a disputa para a prorrogação. Mesmo contando com o apoio massivo de sua torcida, no entanto, o Fenerbahçe viu Karavaev desempatar e dar a vaga para os ucranianos.