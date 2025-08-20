Jovem Pan > Esportes > Futebol > Portuguesa apresenta projeto de novo Canindé com capacidade para 46 mil torcedores

Início das obras está previsto para janeiro de 2026 e duração deve ser de 40 meses; CEO da SAF da Lusa explica que estádio será capaz de receber também grandes eventos, como shows e apresentações

  • 20/08/2025 10h07
Divulgação/X/@Lusa-Oficial Portuguesa apresenta fotos do projeto do Novo Canindé Portuguesa apresenta fotos do projeto do novo Canindé

A Portuguesa apresentou na noite desta terça-feira (19) o projeto do novo Canindé, em um evento que reuniu dirigentes da SAF e parceiros do tradicional clube paulista. A proposta prevê um estádio com capacidade para 46.500 torcedores e até 84.500 espectadores para shows. A expectativa é de início das obras em janeiro de 2026, com duração de até 40 meses (3 anos e 4 meses).

O novo estádio terá 4.685 assentos em camarotes e será desenhado pensando também em grandes eventos fora do esporte, como shows e apresentações diversas, utilizando também o gramado. O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Jayme Mestieri, da JLM Architecture, e apresentado junto ao CFO da Revee, Leonardo Falbo Donato, que detalhou a parte financeira da obra.

“Estamos entregando um projeto de estádio moderno, capaz de receber não apenas os jogos da Portuguesa, mas também grandes eventos. É um ganho para o clube e para toda a cidade de São Paulo”, afirmou Alex Bourgeois, CEO da SAF. Além dele, participaram da reunião o presidente do Conselho de Administração da SAF, André Berenguer, os vice-presidentes Fred Mourão (marketing), Marcus Mingoni (finanças), Tadeu Oliveira Júnior (futebol) e Turíbio Leite (saúde e performance), o diretor de gestão e planejamento, Marcos Cardoso, e o gerente jurídico, Daniel Lucas.

O projeto vai além da construção de uma arena moderna: inclui também a revitalização do clube social, a criação de um edifício-garagem para 4.600 veículos, um hotel e um boulevard gastronômico. A ideia é transformar o espaço em um complexo multifuncional, capaz de abrigar também eventos corporativos, reposicionando a Lusa no cenário esportivo e cultural de São Paulo.

 

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

