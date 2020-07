Prass homenageia Rodrigo Rodrigues após classificação do Ceará na Copa do Nordeste

Goleiro dedicou a vitória sobre o Fortaleza ao jornalista, que faleceu devido às complicações da Covid-19, aos 45 anos de idade

Arquivo Pessoal Rodrigo Rodrigues morreu após contrair Covid-19



O Ceará bateu o Fortaleza por 1 a 0, na noite da última terça-feira (28), e se garantiu na final da Copa do Nordeste. Logo após a vitória, através das redes sociais, o goleiro Fernando Prass dedicou a classificação do seu time a Rodrigo Rodrigues, apresentador do SporTV que morreu de trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. “Classificamos!

Uma homenagem pra ti, @RR_TV. Descanse em paz”, escreveu o arqueiro da equipe alvinegra.

Antes disso, Fernando Prass já havia lamentado o falecimento de Rodrigues, que passou por diversos veículos de comunicação ao longo das suas décadas como jornalista. “Rodrigo Rodrigues vai fazer falta. Seu jeito descontraído e inteligente dava leveza ao futebol nos programas que apresentava. Meus sentimentos à família e amigos”, disse o goleiro com passagens por Vasco e Palmeiras.

A comoção com a morte de Rodrigo Rodrigues envolveu também os clubes de futebol do Brasil. Praticamente todos times de expressão lamentaram a morte do apresentador de 45 anos.

