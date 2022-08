Presidente da CBF vai propor perda de pontos em caso de racismo a partir de 2023

A proposta será apresentada nesta quarta-feira, 24, durante o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol

Reprodução/CBF Ednaldo Rodrigues é o atual presidente da CBF



Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues vai propor aos clubes das quatro divisões nacionais que casos de racismo sejam punidos com a perda de pontos a partir de 2023. A proposta será apresentada nesta quarta-feira, 24, durante o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol, que acontecerá na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. “Eu defendo que as punições têm de ser desportivas. As multas, muitas vezes, são derrubadas ou diminuídas”, disse Ednaldo Rodrigues em entrevista à TV Globo. “Administrativamente, no dia seguinte que qualquer ação dessas acontecesse, a CBF ou qualquer outra entidade que administra o futebol poderia tirar os pontos do clube”, acrescentou. O seminário contará com a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, de representantes da Fifa, do Observatório da Discriminação Racial do Futebol e do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQs, entre outros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), também deverá estar presente.