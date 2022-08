Palmeiras x Flamengo foi reiniciado antes da análise de pênalti pelo VAR: ‘Agora já foi’

No lance, o zagueiro Gustavo Gómez acaba caindo dentro da área após um choque com o meio-campista Arturo Vidal

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores de Palmeiras e Flamengo discutem após lance polêmico no Allianz Parque



Os torcedores do Palmeiras deixaram o Allianz Parque revoltados com a possível não marcação de um pênalti no empate em 1 a 1 com o Flamengo, no último domingo, 21, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No lance em questão, que aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, o zagueiro Gustavo Gómez acaba caindo dentro da área após um choque com o meio-campista Arturo Vidal. Nesta terça-feira, 23, a CBF divulgou o áudio da checagem da jogada. Nele, no entanto, é possível entender que a partida foi reiniciada pelo árbitro principal, Ramon Abatti Abel, antes de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, responsável pelo VAR, terminar a verificação e avisar ao juiz que não tinha visto infração. No áudio disponibilizado pela entidade, Abatti cobra o árbitro de vídeo algumas vezes até disparar: “Pode jogar, Pablo? Agora já foi”. Neste exato momento, o defensor David Luiz, do Rubro-Negro, já estava dando a saída de bola e iniciando um ataque para os cariocas, quando Pablo respondeu: “Calma, checagem completa. Tudo ok. Pode encerrar”. Vale lembrar que a IFAB, associação internacional que regula as regras do futebol, determina que um lance só pode ser revisado enquanto o jogo está paralisado. Assim, o lance não poderia ser corrigido, ainda que o VAR entendesse que o pênalti deveria ser marcado. Com o resultado final, o Alviverde manteve nove pontos de vantagem para o Fla, agora terceiro colocado. O Fluminense, vice-líder, tem oito a menos que o Palmeiras.