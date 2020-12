Presidente da Chapecoense é internado na UTI com Covid-19

Paulo Magro está no comando do clube catarinense desde 2019

Reprodução/Chapecoense/Marcio Cunha Presidente da Chapeoense, Paulo Magro está internado com Covid-19



O presidente da Chapecoense, Paulo Magro, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed, em Chapecó (SC), após ser internado na madrugada desta sexta-feira, 18, com Covid-19. Ele tem 58 anos e está “sob cuidados e tratamento”, diz nota oficial da Chapecoense. “Neste momento – em nome dos familiares e colaboradores – o clube pede aos torcedores e à toda comunidade chapecoense que reforcem as orações pela rápida recuperação do presidente”, completa a nota.

Paulo Magro está na presidência da Chapecoense desde 2019. Por ora, nenhum outro dirigente foi infectado pelo novo coronavírus. Em campo, a Chapecoense terá uma “final” neste domingo contra o vice-líder América-MG. A Chapecoense não perde há cinco jogos, mas o empate sem gols diante do ameaçado Náutico ajudou o América-MG a encostar. A líder soma 58 pontos, contra 56 do vice-líder. O América, mandante neste domingo, às 16 horas, bateu o Figueirense, por 2 a 1, e chegou a quatro vitórias seguidas. No turno, os rivais empataram sem gols em Chapecó (SC).

*Com informações do Estadão Conteúdo