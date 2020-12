Roupeiro da base do Vasco morre devido a complicações da Covid-19

Luiz Henrique Ribeiro trabalhava para o Gigante da Colina há três anos

Reprodução Luiz Henrique Ribeiro, roupeiro do Vasco, morreu de Covid-19



Roupeiro das categorias de base do Vasco, Luiz Henrique Ribeiro morreu nesta quinta-feira, 17, aos 51 anos, devido a complicações cardíacas provocadas pela Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Através das redes sociais, o clube carioca lamentou o falecimento do funcionário, que trabalhava no clube há três anos e também tinha passagens pelo rival Botafogo.

“Estamos devastados pela notícia do falecimento do nosso querido Luiz Henrique, roupeiro do Sub20. Desejamos muita força aos amigos e familiares neste momento tão difícil para todos nós. Descanse em paz”, lamentou o perfil do Vasco que é destinado às informações das categorias inferiores.

Assim, o Vasco perde o seu segundo funcionário por causa da Covid-19. No início de dezembro, o enfermeiro Miro, que atuava em São Januário, também faleceu por causa da doença. Vale lembrar que outras personalidades do esporte morreram nos últimos dias em decorrência do novo coronavírus, como o treinador Marcelo Veiga, o auxiliar-técnico Renê Weber e o empresário Walter Torre, dono da construtora responsável por erguer o estádio do Palmeiras.