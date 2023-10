Lenda do futebol alemão critica Bola de Ouro de Messi: ‘Uma farsa’

Vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo, ex-jogador afirma que Haaland merecia vencer por ter sido melhor nos últimos 12 meses

FRANCK FIFE / AFP Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela oitava vez na carreira



A lenda do futebol alemão, Lothar Matthäus, criticou a premiação de Messi com a Bola de Ouro 2023. Na opinião do ídolo alemão, o norueguês Haaland, do Manchester City, merecia ter sido escolhido o melhor do mundo. Durante todo o ano passado, Haaland rendeu melhor que Messi. Não é merecido que Messi ganhe. Para mim, não há forma de evitar Haaland. A eleição é uma farsa, embora eu seja fã do Messi – disse Matthäus ao canal “Sky”. Vencedor do prêmio em 1990, o ex-jogador citou o peso que a Copa do Mundo possui em relação a outras escolhas. Messi levou a Argentina ao tricampeonato no Mundial do Catar e foi o principal destaque da seleção argentina na competição. “Uma Copa do Mundo conta mais que qualquer oitra coisa. Para mim, Haaland é o melhor jogador dos últimos 12 meses. Ganhou títulos importantes com o Manchester City e bateu recordes de gols no processo”, completou Matthäus. O norueguês ficou em segundo lugar na premiação e Mbappé ficou com a terceira colocação, em premiação realizada nesta segunda-feira, 30. Foi a oitava Bola de Ouro conquistada pelo argentino na carreira.