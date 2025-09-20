Jovem Pan > Esportes > Futebol > Presidente da Torcida Jovem do Flamengo é preso por morte de vascaíno

Presidente da Torcida Jovem do Flamengo é preso por morte de vascaíno

Rodrigo José da Silva Sant’Anna foi assassinado no dia da classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil; torcedores cruzmaltinos foram surpreendidos e atacados com fogos de artifício e tiros

  • Por Jovem Pan
  • 20/09/2025 12h17
Reprodução/TV Globo Polícia Civil do RJ prende Tiago de Souza Câmara Mello, presidente da Torcida Jovem do Flamengo Polícia Civil do RJ prende Tiago de Souza Câmara Mello, presidente da Torcida Jovem do Flamengo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu neste sábado (20) Tiago de Souza Câmara Mello, conhecido como “Boinha”, presidente da Torcida Jovem do Flamengo. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Rodrigo José da Silva Sant’Anna, torcedor do Vasco, ocorrida em 11 de setembro na zona norte da cidade carioca.

A ação faz parte de uma operação da Delegacia de Homicídios da Capital, que cumpriu mandados de prisão temporária e busca e apreensão em diferentes bairros. De acordo com a Polícia Civil, seis pessoas foram detidas até o momento.

Rodrigo, de 36 anos, foi assassinado no dia em que iria acompanhar a classificação do Vasco às semifinais da Copa do Brasil. Ele e outros torcedores foram surpreendidos por integrantes da Torcida Jovem do Flamengo, próximos à estação Oswaldo Cruz, e atacados com fogos de artifício e tiros – uma das balas acertou a cabeça de Rodrigo.

A polícia considera que o crime foi motivado por razões “fúteis e primitivas”. O torcedor deixou a esposa, Thalyta Sant’Anna, e quatro filhos, incluindo um bebê de quatro meses e uma criança com autismo grave.

O Vasco enviou uma coroa de flores ao enterro e prestou homenagens à vítima em São Januário, durante o empate por 2 a 2 com o Ceará, no último dia 14, pelo Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

