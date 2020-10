Presidente do Cruzeiro: ‘Não trabalhamos com a chance de rebaixamento para a Série C’

A Raposa está com 14 pontos a menos que a quarta colocada Ponte Preta; confira a declaração do mandatário

Reprodução/Cruzeiro Sergio Santos Rodrigues ao lado de Felipão



O Cruzeiro é o penúltimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, tendo apenas 13 pontos somados em 16 rodadas disputadas – vale lembrar que a Raposa começou com menos seis pontos devido a uma punição da Fifa. Ainda assim, o presidente do clube mineiro, Sérgio Santos Rodrigues, afirmou a direção não trabalha com a possibilidade da equipe ser rebaixada para a terceira divisão do nacional. Em entrevista ao SporTV, nesta terça-feira, 20, o mandatário falou que existem dois cenários possíveis para o Cruzeiro para a próxima temporada.

“A gente trabalha com dois cenários. Não acho que o nosso time é correspondente a rebaixamento. Até porque nossa campanha começou com menos seis pontos. Trabalhamos com dois cenários. Subir já está mais difícil, mas não é impossível”, disse o presidente em entrevista ao Seleção SporTV. “Nós usamos o América-MG do ano passado como exemplo. Eles estavam em uma situação parecida com a nossa no primeiro turno e tiveram uma arrancada que quase os levou à Série A. Estamos preparados, também, para continuar para a Série B, adequando o nosso faturamento para onde o clube estiver”, acrescentou.

Atualmente, o Cruzeiro soma 14 pontos a menos que a Ponte Preta, quarta colocada da 2ª divisão e a primeira dentro do grupo de classificação para a elite do futebol nacional. Na entrevista, Sergio Santos Rodrigues também falou sobre a contratação de Luiz Felipe Scolari, técnico repatriado pela diretoria. “Quando buscamos o Felipão, fizemos um planejamento muito maior. Queremos contar com ele, pelo menos, até o centenário. A ideia é ter ele na Série A. Senão no ano que vem, em 2022. Ele teve uma aprovação muito grande da torcida também”. Quando o Felipão traz seus auxiliares, a gente espera mais que um treinamento só. A gente espera que ele avalie a base, jogadores com potencial para subir. Também esperamos ajuda na parte extracampo, com captação de patrocinadores, contatos para possíveis amistosos no centenário. Ele já trabalhou no mundo todo e pode abrir essas portas para a gente”, completou. Felipão reestreia no comando do Cruzeiro nesta terça-feira, diante do Operário, fora de casa, em jogo válido pela 17ª rodada da Série B.