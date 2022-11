Presidente do Flamengo abre o jogo sobre possibilidade de contratar Neymar; confira

Em busca de sua primeira Liga dos Campeões com a camisa do PSG, o craque brasileiro tem contrato até junho de 2025

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025



A diretoria do Flamengo já afirmou que fará contratações de peso para disputar o Mundial de Clubes, ainda sem data definida, mas que acontecerá somente em 2023. A estrela, no entanto, não será o atacante Neymar, camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, o clube carioca não tem condições de pagar o salário astronômico do craque. “Rapaz, eu não sei quanto o Neymar ganha… Já ouvi um monte de coisas que ele ganha perto de 4 milhões de euros por mês… Vamos então considerar que ele ganha 4 milhões de euros por mês. O Neymar não vai querer vir para o Flamengo, porque o que eu vou poder oferecer para ele, dentro da limitação da capacidade de pagamento que o Flamengo tem… Ele vai ter proposta melhor lá fora”, explicou o cartola, em entrevista ao podcast “Papo Reto”.

Em busca de sua primeira Liga dos Campeões com a camisa do PSG, Neymar tem contrato até junho de 2025. O jogador de 30 anos, no entanto, já revelou que aceitaria atuar no Flamengo em um futuro distante. “E isso é natural. Esse é um mercado profissional, no qual existem clubes com orçamentos muito maiores do que o Flamengo, e que certamente vão estar interessados em um jogador excepcional como é o Neymar”, seguiu Rodolfo Landim. “Contar com o Neymar seria um sonho para qualquer clube do Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Mas ele vai jogar lá fora, e vai ficar ainda durante algum tempo ainda jogando lá fora, simplesmente porque é um jogador excepcional. E os clubes que têm maior orçamento e têm capacidade de pegar o salário que o Neymar merece ter, porque é um grande jogador, estão lá fora”, finalizou.