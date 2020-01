Presidente do Fortaleza revela contato de bilionário russo: ‘Manteremos a torcida informada’

Reprodução

A Gazeta Esportiva trouxe a notícia na última quinta-feira (9) sobre o interesse do bilionário russo Ivan Savvidis em adquirir um clube brasileiro. Um dos nomes citados foi o do Fortaleza – o Paraná também seria uma das opções. Em nota, Marcelo Paz, presidente do Leão, confirmou o contato inicial de um representante do russo via WhatsApp.

“Sobre o interesse de investidores russos, o Fortaleza Esporte Clube informa: o presidente Marcelo Paz recebeu um contato inicial, de apresentação, via whatsApp, de um representante do clube grego PAOK. Não houve qualquer conversa além disso.”, escreveu em nota.

Ivan Savvidis é dono do PAOK, da Grécia, desde 2013, quando adquiriu a equipe e sanou sua dívidas. O brasileiro Léo Jabá, ex-Corinthians, é um dos principais nomes da equipe grega.