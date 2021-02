Presidente do Inter rebate Marcos Braz antes de ‘final’ contra o Flamengo

Alessandro Barcellos não gostou da declaração do vice-presidente de futebol do Rubro-Negro; entenda a discussão

Reprodução/Twitter/@BarcelosSCI Alessandro Barcellos é o presidente do Internacional



Internacional e Flamengo se enfrentam pelo jogo decisivo do Campeonato Brasileiro somente no próximo domingo, 21. As provocações dos dois lados, no entanto, começaram na última terça-feira, 16, e tiveram continuidade nesta quarta. Depois do vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, afirmar que o Colorado não está acostumado em decisões, o mandatário do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, rebateu e disse que a atitude do rival é uma “artimanha” para tirar o foco do confronto válido pela penúltima rodada.

“Eu prefiro acreditar que ele (Braz) se referia a mim, não ao Inter. O Inter é muito forte. Isso é mais um exemplo daquilo que a gente tem que superar no futebol. São artimanhas de tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo no final de semana”, disse Barcelllos ao SporTV. “Eu sou daqueles que acha que o futebol brasileiro, pela envergadura que tem, precisa ter da mesma forma dirigentes com a mesma envergadura que possam abrilhantar que os protagonistas sejam jogadores, comissões técnicas e instituições. As instituições falam por si só. Este protagonismo cabe aos clubes. Muitas vezes, a postura de um ou outro dirigente faz se misturar essa imagem para o clube”.

O Inter lidera o torneio nacional com 69 pontos, apenas um a mais que o Flamengo. Se vencer o rival no próximo domingo, o time colorado voltará a comemorar a conquista, o que não acontece desde 1979. Um empate ou uma derrota leva a decisão para a última rodada, na qual os gaúchos recebem o Coritnhians, enquanto os cariocas visitam o São Paulo.