Inter e Flamengo fazem briga equilibrada pelo título; Vasco tem 80% de chance de queda

De acordo com levantamento do FutSciense, o time gaúcho possui 51% de chance de faturar o Brasileirão, enquanto os cariocas têm 49%

Foto: MIGUEL NORONHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O Internacional precisa de apenas uma vitória para ser campeão brasileiro



Internacional e Flamengo farão uma espécie de “final” do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela penúltima rodada da edição 2020. O Colorado lidera a competição com 69 pontos, apenas um a mais que o Rubro-Negro carioca. Por isso, de acordo com levantamento do FutSciense, o time gaúcho possui 51% de chance de faturar o Brasileirão, enquanto os cariocas têm 49%. O São Paulo, o único com chances matemáticas de tirar a taça da dupla, tem um percentual perto de zero.

Já na parte de baixo da tabela, o Vasco vive situação dramática, reiterada pelas estatísticas. Conforme o levantamento, o Cruz-Maltino tem 80% de chance de ser rebaixado, contra 78% do Goiás, 39% do Bahia e somente 3% do Fortaleza. Vale lembrar que Botafogo e Coritiba já caíram para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, restando ainda duas vagas para a próxima edição da 2ª divisão do Nacional. Quanto ao grupo que garante participação na próxima Copa Libertadores da América, Internacional, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Fluminense já estão confirmados na edição 2021. Restando apenas duas vagas, o Grêmio soma 99% de chance, contra 46% do Santos, 34% do Athletico-PR e 17% do Corinthians. Vale lembrar que, nesta quarta-feira, 17, o Peixe recebe o Timão, na Vila Belmiro, em confronto direto importantíssimo.