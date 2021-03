Presidente do Retrô-PE demonstra otimismo: ‘Vamos eliminar o Corinthians, não se surpreenda’

Os times se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, 26, pela segunda fase da Copa do Brasil, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Corinthians e Retrô-PE se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira, 26, pela segunda fase da Copa do Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro – a partida estava marcada para a Neo Química Arena, mas teve o seu palco alterado devido ao decreto do governo de São Paulo, que paralisou o futebol no estado até o dia 30 de março. Presidente do clube pernambucano, Laércio Guerra demonstrou otimismo e garantiu que o seu time irá derrubar o poderoso Alvinegro paulista – quem vencer, avança à 3ª fase. Um empate leva a decisão para as penalidades.

“Não se surpreenda, não. Nós vamos tirar o Corinthians. Se perder, a gente vai fazer um grande jogo. E terão algumas surpresas. Surpresa de escalação, de método de jogo, a gente quer surpreender os caras. Vai ser 2 a 1 para gente, escreva o que estou dizendo. Amanhã [hoje], às 23h30, estaremos falando da classificação do Retrô”, disse o mandatário do Retrô, em entrevista ao “UOL”, na última quinta-feira. Vale lembrar que o clube, fundado em 2016, é mantido pelo Centro Universitário Brasileiro (Unibra) e possui uma estrutura invejável.

“Mais importante do que passar, é a gente tentar fazer, contra o Corinthians, que é um grande clube, o que a gente entende de futebol. O exercício não é apenas ganhar ou perder, é mostrar para o Brasil que o Retrô é um clube novo, que tem uma metodologia de jogo ofensivo e que gosta de jogar futebol assim. Pode ser que a gente leve uma goleada, ou faça um, dois jogos. É um jogo que acho que terá muita surpresa, porque, nenhum clube do tamanho do Retrô, que é pequeno, vai ter a audácia de jogar um jogo como faremos”, completou.